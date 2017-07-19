Dati
            Metalmeccanici: Federmeccanica-Assistal, continua ricerca equilibrio su contratto

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 set - 'Anche oggi il confronto si e' svolto in un clima positivo. Abbiamo dato riscontro alle richieste sindacali e abbiamo indicato percorsi da seguire. Sono state affrontate tematiche rilevanti che hanno valore contrattuale e culturale. Continua la ricerca di un equilibrio nelle singole parti e nell'insieme. Andiamo avanti con l'obiettivo di rinnovare un Ccnl sostenibile e innovativo, all'insegna del rinnovamento'.

            Cosi' Federmeccanica e Assistal in una nota dopo l'incontro di oggi con Fim, Fiom e Uilm per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici.

            Com-Fla-

            (RADIOCOR) 18-09-25 17:40:12 (0574) 5 NNNN

              


