Metalmeccanici: Federmeccanica-Assistal, continua ricerca equilibrio su contratto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 set - 'Anche oggi il confronto si e' svolto in un clima positivo. Abbiamo dato riscontro alle richieste sindacali e abbiamo indicato percorsi da seguire. Sono state affrontate tematiche rilevanti che hanno valore contrattuale e culturale. Continua la ricerca di un equilibrio nelle singole parti e nell'insieme. Andiamo avanti con l'obiettivo di rinnovare un Ccnl sostenibile e innovativo, all'insegna del rinnovamento'.

Cosi' Federmeccanica e Assistal in una nota dopo l'incontro di oggi con Fim, Fiom e Uilm per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici.

Com-Fla-

