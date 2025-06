Metalmeccanici: Federmeccanica e Assistal su sciopero, 20% l'astensione media

"Sempre state disponibili al confronto" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - A seguito dello sciopero di otto ore proclamato da Fim, Fiom e Uilm che si e' tenuto oggi, sulla base di rilevazioni parziali fino ad ora acquisite, l'adesione allo sciopero e' pari a circa il 20% come media nazionale. Lo afferma una nota di Federmeccanica e Assistal che, precisano, non hanno rotto le trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Il confronto e' stato interrotto unilateralmente da parte del sindacato che dal 12 novembre scorso ha scelto la strada del conflitto tutt'ora in corso.

Inoltre il ccnl "anche se scaduto continua a garantire il recupero dell'inflazione e a tutelare ulteriormente il potere d'acquisto grazie alle forme di welfare esistenti".

Federmeccanica e Assistal, in piu', hanno dato risposte puntuali alla piattaforma sindacale e hanno presentato una proposta che, oltre a mantenere le garanzie esistenti, prevede forme aggiuntive di welfare potenziando i flexible benefits, l'assistenza sanitaria integrativa per le fasce piu' deboli, la previdenza complementare e introducendo una tutela a vita intera per la non autosufficienza. In aggiunta "abbiamo proposto di valorizzare la continuita' professionale e di garantire un'ulteriore redistribuzione in presenza di un adeguato livello di profittabilita' laddove non ci siano gia' forme premianti a livello aziendale. "Siamo sempre stati disponibili al confronto nel rispetto delle regole vigenti a fronte di una posizione sindacale che e' sempre ancorata a pregiudiziali", conclude la nota.

I sindacati hanno annunciato oggi il successo dello sciopero con picchi che hanno portato alla chiusura di alcune fabbriche e chiedono ora di rinnovare il contratto.

Com-Sim

(RADIOCOR) 20-06-25 18:08:13 (0493) 5 NNNN