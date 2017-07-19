Meta: Ue riconosce impegno rispetto regole su scelta utenti per dati personali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 8 dic - La Commissione Europea riconosce l'impegno di Meta di offrire agli utenti Ue una scelta alternativa di servizi Facebook e Instagram che mostrerebbe loro annunci meno personalizzati, in conformita' con il Digital Markets Act. E' la prima volta che una tale scelta viene offerta sui social network di Meta.

Meta offrira' agli utenti la possibilita' di scegliere effettivamente tra: acconsentire a condividere tutti i propri dati e visualizzare annunci pubblicitari completamente personalizzati, oppure scegliere di condividere meno dati personali per un'esperienza con annunci pubblicitari personalizzati piu' limitati. Meta presentera' queste nuove opzioni agli utenti Ue a gennaio 2026. In aprile Bruxelles aveva concluso che Meta di non rispettava le regole sulla scelta dell'utente nell'aprile 2025. La Commissione chiedera' valutazioni e prove a Meta e ad altre parti interessate sull'impatto e l'adozione di questo nuovo modello pubblicitario.

Aps.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 08-12-25 14:17:33 (0308)EURO 5 NNNN