Meta System: Mimit, convocato tavolo il 15 gennaio con azienda e sindacati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato per mercoledi' 15 gennaio alle ore 11.00, a Palazzo Piacentini, un tavolo sulla vertenza relativa a Meta System, azienda specializzata in sistemi elettronici avanzati per il settore automobilistico, con stabilimenti a Reggio Emilia (Emilia-Romagna) e Mornago (Lombardia). Lo comunica il Mimit in una nota, specificando che alla riunione parteciperanno i rappresentanti dell'azienda, delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni locali.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 17-12-24 12:41:22 (0329) 5 NNNN