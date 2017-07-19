Meta: Bruxelles, pronti a misure contro esclusione assistenti virtuali 'terzi' da WhatsApp
Comunicata intenzione di agire in tal senso (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 15 apr - La Commissione europea ha inviato a Meta una comunicazione integrativa di addebiti nella quale esprime l'intenzione di ordinare il ripristino dell'accesso degli assistenti virtuali di terze parti a WhatsApp alle stesse condizioni precedenti alla modifica della sua politica del 15 ottobre 2025. Cio' nonostante le modifiche annunciate da Meta il 4 marzo 2026.
Si tratta di un ulteriore passo nella procedura di misure provvisorie della Commissione, nell'ambito dell'indagine su un potenziale abuso di posizione dominante da parte di Meta, attraverso la restrizione dell'accesso degli assistenti virtuali di terze parti alla sua app di messaggistica WhatsApp. Tale azione fa seguito a una comunicazione integrativa degli addebiti inviata il 9 febbraio 2026, nella quale la Commissione aveva espresso il proprio parere preliminare secondo cui Meta avrebbe violato le norme antitrust escludendo gli assistenti virtuali di terze parti dall'accesso e dall'interazione con gli utenti su WhatsApp.
Aps
(RADIOCOR) 15-04-26 15:27:56 (0517) 5 NNNN