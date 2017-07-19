Messina: Giuli, sconcerto per furto al Museo Regionale, confido indagini Polizia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 ago - "Apprendo con sconcerto e dispiacere del furto avvenuto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove sono state sottratte tre tavole del Polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte con Madonna e Cristo in pieta', attribuite ad Antonello da Messina e di straordinario valore per il nostro patrimonio culturale". Lo dichiara, in una nota, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. "Ho parlato con il sindaco di Messina, Federico Basile - aggiunge Giuli - al quale ho espresso la mia vicinanza alla citta' e all'intera comunita' per quanto accaduto. Mi sono consultato subito con il Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturali. Confido, come sempre, nell'operato delle forze di sicurezza, nel caso specifico della Polizia, cui sono affidate le indagini. Il ministero della Cultura assicura la massima disponibilita' a collaborare con le autorita' regionali, nel cui ambito ricade la gestione dei musei dell'Isola, in ragione dell'autonomia speciale vigente".

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(RADIOCOR) 16-08-26 11:31:15 (0168) 5 NNNN