Messico: ministro Economia, dazi su export auto in Usa scendono al 15% dal 25%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - La tariffa doganale per l'esportazione negli Stati Uniti di veicoli fabbricati in Messico sara' d'ora in poi del 15% e non piu' del 25%. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia messicano Marcelo Ebrard con riferimento alla nuova decisione assunta dall'amministrazione Trump. Da inizio aprile i veicoli importati dagli Usa erano soggetti a dazi del 25%, con l'eccezione della componentistica proveniente dal Messico e dal Canada e coperta dal trattato di libero scambio tra i tre Paesi. "D'ora in poi i veicoli fabbricati in Messico e destinati agli Stati Uniti, invece di pagare il 25%, pagheranno circa il 15%, cosa che rappresenta un grande vantaggio rispetto agli altri Paesi che esportano negli Stati Uniti" ha dichiarato Ebrard.

Fon

(RADIOCOR) 21-05-25 09:54:11 (0225) 5 NNNN