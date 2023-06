Mes: Schlein, grave diserzione maggioranza su voto, tema credibilita' Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Rapallo, 23 giu - "Non posso non far notare il grave passaggio di ieri in cui i partiti di maggioranza hanno disertato la votazione sul Mes alla Camera, a causa di divisioni al suo interno". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, intervenendo al 52esimo Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, in corso a Rapallo. Questo, ha detto Schlein, pone innanzitutto "un tema di credibilita' internazionale dell'Italia rispetto agli impegni. Da giurista dico che 'pacta sunt servanda', i patti vanno rispettati. Si ratifichi celermente il trattato del Mes, che non equivale a chiedere l'attivazione dello strumento". Secondo la segretaria del Pd si e' trattato di "un passaggio spiacevole e grave, non si e' masi visto che la maggioranza disertasse i lavori di una votazione, lasciando sola a votare l'opposizione".

Ars

(RADIOCOR) 23-06-23 13:41:15 (0361) 5 NNNN