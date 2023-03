Mes: Sabatini (Abi), 'va ripensato per poterlo utilizzare'

Trasformarlo come istituzioni Usa Fannie Mae e Freddie Mac (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mar - Il Mes "e' uno strumento che andrebbe ripensato rispetto alle sue effettive capacita' di utilizzo". E' l'opinione dell'Abi, espressa dal Direttore generale Giovanni Sabatini.

L'esponente dell'associazione di palazzo Altieri viene audito dalla Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera e, rispondendo a una domanda, premette che l'associazione "non entra nella valutazione che e' delle Istituzioni della Repubblica rispetto alla ratifica" ma "sicuramente una riflessione sull'attualita' dello strumento di intervento e sulle finalita' dello strumento, al di la' della specifica contingenza, sarebbe opportuna".

Sabatini ha un'idea di come potrebbe essere utilizzato considerando che, su richiesta di uno Stato membro, il Mes puo' effettuare interventi anche diretti sulle banche. "Negli Stati Uniti - osserva - ci sono due entita' come Fannie Mae e Freddie Mac, istituzioni che agevolano le cartolarizzazioni dei mutui delle banche e quindi consentono di ridurre gli assorbimenti patrimoniali per le banche che hanno quindi maggiore capacita' di erogazione. Due istituzioni del genere in Europa non ci sono "e questo comporta un potenziale svantaggio competitivo" aggiunge Sabatini che conclude "nella logica di una diversa allocazione di funzioni del Mes, una riflessione anche in questo senso potrebbe essere utile".

