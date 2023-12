Mes: parere contrario da commissione Bilancio Camera, FI si astiene -2

Testo rivisto, 'intuibili effetti finanza pubblica' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -Roma,21 dic- Il parere redatto dalla relatrice Yilenja Lucaselli (FdI) giunto effettivamente al voto risulta modificato, rispetto alla versione precedentemente proposto ai deputati della Commissione. Nel nuovo si conferma il rilievo relativo alla carenza di meccanismi di coinvolgimento del Parlamento nelle procedure di attuazione, si fa riferimento all'articolo 9 del Trattato sul Mes e a "intuibili effetti a carico della finanza pubblica".

Questo quanto si legge nel testo votato dalla Commissione: "Ritenuto che la proposta di legge sia carente di meccanismi idonei a garantire il coinvolgimento del Parlamento nel procedimento per la richiesta di attivazione del Meccanismo europeo di stabilita', con cio' escludendo le Camere da procedure di significativo rilievo sul piano delle scelte di politica economica e finanziaria e che tale esclusione potrebbe incidere sulla possibilita per il Parlamento di monitorare in modo adeguato eventuali effetti indiretti della ratifica del Trattato, considerando che la mera richiesta di versamento di ulteriori quote di capitale, ai sensi dell'articolo 9 del Trattato istitutivo del Mes, si prospetta come cogente rispetto ad ogni impegno di finanza pubblica, determinando intuibili effetti a carico della finanza pubblica".

