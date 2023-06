Mes: Gramegna, ratifica trattato importante per 'sostenere gli Stati al meglio'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Lussemburgo, 15 giu - Il Meccanismo europeo di stabilita' 'si impegna a cooperare con altre istituzioni per portare avanti questi sforzi. E' pronto a sostenere i suoi paesi membri, e non solo per gestire le crisi, ma anche per prevenirle, un'opzione molto meno costosa'. Lo scrive il dg Pierre Gramegna nel rapporto annuale 2022. Gramegna aggiunge che 'al momento della mia nomina a direttore, la mia prima decisione e' stata impegnarmi con tutti i nostri azionisti per ascoltare le loro opinioni su come il Mes possa supportarli al meglio. La ratifica in corso del Trattato Mes modificato, attraverso il quale, in particolare, il Mes fornirebbe il sostegno al Fondo di risoluzione unico, fornisce il giusto contesto per questo.

Il contributo dei nostri azionisti sara' essenziale per determinare come si evolvera' il Mes all'interno del suo nuovo mandato'. L'Italia e' il solo paese a non aver ratificato il nuovo Trattato.

