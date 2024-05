Mes: Gramegna, il nuovo trattato va approvato, questione di credibilita'

Misure per la difesa non possibili con regole attuali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 13 mag - Il dg del Meccanismo europeo di stabilita' Pierre Gramegna ha indicato di essere completamente d'accordo con la Bce e con l'Autorita' di risoluzione (Srb) nel ritenere importante dotare l'unione bancaria di un 'backstop' per la risoluzione, funzione che dovrebbe essere svolta dal Mes. Il problema e' che il trattato del Mes che istituisce tale strumento e' stato ratificato da 19 stati ma non dall'Italia, per cui la risoluzione Ue non ha a disposizione il salvagente finanziario di ultima istanza. 'Facile per me essere d'accordo sul 'backstop', d'altra parte le esperienze in Svizzera e negli Usa hanno chiaramente dimostrato che c'e' bisogno di una robusta rete di salvataggio. Il lavoro preparatorio per introdurlo e' stato fatto, siamo pronti perche' cio' avvenga', ha detto Gramegna. Pero' manca il si' dell'Italia. Gramegna ha aggiunto che 'c'e' stato un appello per approvare il trattato emendato, e' una questione di credibilita', di rispetto dell'impegno'. Quanto al ruolo eventuale del Mes nel finanziamento delle spese per la difesa, l'ex ministro lussemburghese ha detto che non se n'e' parlato oggi e 'la sola cosa che il Mes puo' fare attualmente e' agire nei limiti dell'attuale trattato e la difesa non rientra in tali limiti'.

Aps

(RADIOCOR) 13-05-24 19:20:41 (0626) 5 NNNN