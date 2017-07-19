Mes: Gramegna, Bulgaria ratifichera' trattato entro secondo trimestre 2026

Anche con il no dell'Italia alla riforma (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Strasburgo, 09 ott - La Bulgaria ratifichera' il trattato" del Mes "nella sua forma attuale.

Il fatto che l'Italia non abbia ratificato il trattato modificato non costituisce di per se' un problema, poiche' disponiamo di un trattato entrato in vigore molto tempo fa.

L'unica parte non attiva e' quindi il trattato modificato che l'Italia non ha ratificato". Cosi' il direttore generale del Mes, Pierre Gramegna, nel corso della conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo. "La Bulgaria - ha ricostruito Gramegna - ha scritto al Mes a settembre per informarlo della sua disponibilita' ad aderire al meccanismo. Si tratta di una notizia ben venuta. A tal fine, la Bulgaria deve ratificare il trattato, cosa che probabilmente avverra' nel corso del primo o del secondo trimestre del prossimo anno. Come ben sapete, la Bulgaria entrera' a far parte dell'area dell'euro l'1 gennaio del prossimo anno. Successivamente, procedera' alla ratifica del trattato nella sua forma attuale".

