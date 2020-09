Mes: Gentiloni, nessuna condizionalita' sulle risorse per la sanita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 set - La linea di credito del Mes per il sistema sanitario non ha alcuna condizionalita' "legata alla situazione macroeconomica". Lo ribadisce il Commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, in audizione davanti alle Commissioni Bilancio e Politiche Ue di Camera e Senato. Il "Mes non dipende dalla Commissione Ue mentre il piano Sure si'" nota Gentiloni in risposta ad una domanda di un parlamentare. La prudenza di alcuni paesi sull'utilizzo di questi fondi, osserva, puo' essere legata ai piani di rientro richiesti dal Mes per gli interventi fatti alcuni anni come nel caso della Grecia "ma oggi tutto questo non ha niente a che fare con i crediti per il sistema sanitario". Gentiloni ricorda che per maggiore chiarezza formale e' stato emendato un regolamento del 2013 "per chiarire che i paesi non sono tenuti ad alcuna forma di reporting" al Mes per questi fondi. "Gli unici report dei paesi che prendono la linea di credito per la sanita' riguarda la destinazione di risorse al sistema sanitario. Non ci saranno report o richieste legate alla situazione macroeconomica".

