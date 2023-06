Mes: Fitto, dibattito avanti in Parlamento, scenario ampio con unione bancaria e patto stabilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Rapallo, 23 giu - La questione del Mes "si risolve inserendola in uno scenario ampio, che include anche unione bancaria e ritorno del patto di stabilita'. Questo se vogliamo fare un dibattito serio. E' un tema vero su cui e' necessario ragionare, ma anche il tema dell'unione bancaria e il ritorno del patto di stabilita' non sono dettagli". Lo ha detto Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, intervenendo al 52esimo Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, in corso a Rapallo. La discussione, "con la tempistica prevista, sara' quella che si sviluppera' in Parlamento, con i suoi tempi" e tenendo conto che "sono tutti temi collegati. E' anche un tema di credibilita'", ha detto il ministro. In Italia, ha detto Fitto, "e' in corso un dibattito parlamentare che proseguira'. Il Parlamento sta discutendo e c'e' un dibattito. La necessita' e' che la chiusura del cerchio avvenga affrontando insieme anche il tema dell'unione bancaria e del patto di stabilita', che sono questioni fondamentali e fare finta che non ci siano rischia di essere negativo per il Paese".

