Mes: Eurogruppo discutera' a marzo su dettagli ma accordo non si tocca - FOCUS

Mef, firma non calendarizzata, ma a Bruxelles si lavora per aprile (Il Sole 24 Ore Radiocor Pus) - Bruxelles, 07 feb - Era noto da diversi mesi che il testo della riforma del trattato che ha istituito il Meccanismo europeo di stabilita' (fondo salva-Stati) era chiuso e che sarebbe stato firmato entro la primavera 2020, stagione che dura dal 21 marzo al 21 giugno. Le fonti Ue che stamattina hanno indicato che a Palazzo Justus Lipsius, che e' la sede del Consiglio dove sono rappresentati tutti i governi, si lavora per la firma ad aprile non fanno che confermare quanto era gia' stato indicato a piu' riprese dallo stesso presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno. Fonti del ministero dell'economia fanno sapere che 'la firma del trattato rivisto non e' stata calendarizzata'. Tuttavia a Bruxelles e' a quella prospettiva che ci si sta attrezzando. La prudenza del Mef e' dovuta al fatto che per il M5S - e non solo per la Lega ora all'opposizione - il tema del fondo salva-Stati e' stato un argomento di forte polemica con l'allora ministro dell'economia Tria come anche nel governo Conte 2 anche se in toni piu' felpati. Due le sole questioni aperte. La prima non riguarda le clausole di azione collettiva (Cacs) sui titoli sovrani per rendere meno difficile l'eventuale ristrutturazione del debito in quanto tali, ma se le nuove disposizioni devono far parte integrante del nuovo trattato (come vorrebbe la Francia) oppure apparire in dispositivi di legge nei 19 Stati sulla base di un riferimento comune concordato all'Eurogruppo. La seconda riguarda i rapporti tra Mes e autorita' europea di risoluzione bancaria. L'Eurogruppo ne discutera' a marzo.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

