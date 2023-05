Mes: Bonomi, usarlo per politica industriale, all'Italia servono investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mag - Per quanto riguarda il Mes, "all'Italia servono investimenti importanti sulle transizioni (digitale e green, ndr), per questo ho chiesto al Governo di fare una riflessione su questo tema, la presidente Giorgia Meloni ha detto che 'l'idea di Confindustria ci piace', spero che in Europa si affronti questo tema". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, intervenendo all'assemblea di Confindustria Cuneo e rispondendo a una domanda sull'utilizzo del Mes che va usato, ha chiarito, "all'interno di un framework europeo che abbia senso", non, quindi, "per fare maggiore debito, ma per fare investimenti e per far crescere il Paese".

Sottolineando che "il nostro sistema bancario oggi e' solido, se stiamo modificando" il Mes "perche' non si aggiunge anche una modifica per cui si possono utilizzare quei fondi per fare politica industriale?", ha spiegato Bonomi.

