            Mercosur: Zoppas (Ice), accordo positivo che avvicina obiettivo 700 mld export Italia

            "Puo' valere piu' delle stime da 14 miliardi" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 16 gen - "Il Mercosur puo' essere un elemento importante per il raggiungimento dell'obiettivo di 700 mld di euro di export italiano nel mondo. Le prime stime parlano di un valore di 14 mld di euro per l'Italia ma sono convinto che le potenzialita' dell'accordo possano essere anche superiori".

            Cosi' il presidente dell'Ice Matteo Zoppas a margine dell'inaugurazione di Vicenzaoro January 2026 attualmente in corso presso la Fiera di Vicenza.

            "Siamo di fronte ad una congiuntura complessa - ha aggiunto Zoppas. - L'effetto dei dazi Usa si vedra' proprio ora perche' e' proprio a partire da gennaio che si correggono i prezzi mentre le tensioni geopolitiche sono sempre piu' evidenti nel mondo. Il compito delle imprese e' quello di individuare nuovi mercati e i Paesi del Mercosur in una prospettiva di medio periodo possono rappresentare uno sbocco ulteriore e positivo per i prodotti e i servizi del nostro Made in Italy a tutti i livelli".

