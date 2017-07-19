Mercosur: Von der Leyen, accordo aumenta prosperita' Ue e crea opportunita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 gen - "Con il 2026 appena iniziato, oggi l'Europa ha inviato un segnale forte che dimostra la nostra serieta' riguardo alle nostre priorita'. Il nostro impegno a favore della competitivita' dell'Europa e della creazione di crescita e opportunita' per le imprese e i cittadini. Il nostro impegno a diversificare il nostro commercio e ridurre le nostre dipendenze. E, di fronte a un mondo sempre piu' ostile e transazionale, un chiaro impegno a rafforzare i nostri partenariati internazionali". Lo ha scritto in una nota la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, commentando l'approvazione da parte del Consiglio Europeo all'accordo commerciale tra Ue e Mercosur. "Solo tre settimane fa, nel contesto del Consiglio europeo, abbiamo assicurato ai nostri partner del Mercosur che saremmo andati a trovarli e che insieme avremmo scritto la storia - ha spiegato - In questo periodo abbiamo lavorato duramente con i nostri Stati membri e le parti interessate per mantenere la promessa. Oggi, questo duro lavoro ha dato i suoi frutti e accolgo con favore la decisione del Consiglio che ci consentira' di andare avanti. Sono molto ansioso di firmare presto questo accordo storico sotto la presidenza paraguaiana, appena iniziata, grazie alla forte leadership e alla buona cooperazione del presidente Lula", ha scritto Von der Leyen.

"Dopo 25 anni di lavoro, abbiamo raggiunto un accordo sostanziale e reciprocamente vantaggioso, che aumentera' la prosperita' e creera' incredibili opportunita'", ha aggiunto.

com-Cog.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 09-01-26 18:06:06 (0623)EURO 5 NNNN