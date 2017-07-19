Mercosur: Von der Leyen, accordo aumenta prosperita' Ue e crea opportunita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 gen - L'accordo tra Ue e Mercosur "segna una nuova era di scambi commerciali e cooperazione con i nostri partner - si legge nella note di Von der Leyen - Ma e' anche una testimonianza della durata e della forza delle nostre relazioni con l'America latina, che ci avvicineranno ancora di piu'". Con l'intesa, spiega la presidente della Commissione, "stiamo creando un mercato di 700 milioni di persone, la piu' grande zona di libero scambio al mondo". L'accordo presentera' dei vantaggi per le oltre 60 000 aziende europee che esportano verso il Mercosur, "meta' delle quali sono piccole e medie imprese che beneficeranno di tariffe piu' basse, risparmieranno circa 4 miliardi di euro all'anno in dazi all'esportazione e beneficeranno di procedure doganali piu' semplici", afferma Von der Leyen, aggiungendo che l'intesa "garantira' anche alle nostre aziende un migliore accesso alle materie prime essenziali".

Rispetto alle perplessita' degli agricoltori la presidente della Commissione ha detto che l'accordo "contiene solide garanzie per proteggere i loro mezzi di sussistenza. Stiamo inoltre intensificando le nostre azioni in materia di controlli sulle importazioni, perche' le regole devono essere rispettate, anche dagli importatori". Contemporaneamente, "sfrutteremo le opportunita' che questo accordo offre ai nostri agricoltori. Ad esempio, l'accordo comprende 350 indicazioni geografiche europee, piu' di qualsiasi altro accordo commerciale dell'Ue". In generale, "si prevede che le esportazioni dell'Ue verso il Mercosur cresceranno di quasi 50 miliardi di euro entro il 2040 e che le esportazioni del Mercosur cresceranno a loro volta fino a 9 miliardi di euro".

L'accordo, secondo Von der Leyen, sara' "una piattaforma per il dialogo politico che rafforzera' le relazioni tra l'Europa e il Mercosur e ci consentira' di allinearci meglio con i nostri partner internazionali".

