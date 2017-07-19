Mercosur: Salvini, serve reciprocita' su regole e controlli prodotti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rivisondoli, 25 gen - 'Prima di aprire porti, porte e case voglio che ci sia parita' di condizioni tra agricoltori e agricoltori e allevatori e allevatori'. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo all'iniziativa della Lega "Idee in movimento" in corso in Abruzzo, ribadendo la contrarieta' della Lega all'accordo Ue-Mercosur. 'Il Parlamento europeo per 10 voti - nonostante la grancassa mediatica, 'asso-qui conf-di la'' su 'accordo salvifico' - che fino a prova contraria e' l'unico organismo democraticamente eletto e legittima a Bruxelles, ha detto no, sentiamo la Corte', ha detto Salvini. 'E' vero che a qualche settore economico puo' convenire ma la salute e' una. I nostri agricoltori e allevatori - che sono tra i migliori al mondo - devo seguire centinaia di protocolli, regole e controlli. Perche' devo spalancare le porte di casa mia e mettere in bocca a mio figlio prodotti alimentari che arrivano da parti del mondo che non hanno i nostri controlli e la nostra qualita'?', si e' domandato retoricamente Salvini chiedendo reciprocita' sulle regole e i controlli di qualita'.

