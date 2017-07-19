Mercosur: Orsini, stop trattato danneggia Paese, a rischio 14 mld (La Stampa) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 gen - Secondo Orsini "serve responsabilita' da parte dei governi. Per questo - aggiunge - auspico che anche il nostro sostenga l'applicazione immediata dell'accordo provvisorio. Merz lo ha gia' dichiarato. Sospendere ora il Mercosur e' una pazzia".

Il presidente di Confindustria sottolinea anche proprio la vicenda del trattato del Mercosur metta in evidenza le difficolta' della struttura decisionale dell'Ue. "Tutta l'Europa, in un momento come questo, va ripensata. Se cambia la guida politica, ma non la struttura tecnica - sottolinea il leader di Confindustria - diventa tutto piu' difficile.

Chi arriva deve poter scegliere le persone con cui lavorare: restare ingessati nelle strutture del passato non e' sostenibile".

Quanto alla contrarieta' degli agricoltori Orsini rilancia: "Allora eliminiamo le differenze tra industria e agricoltura: pagano accise ridotte sul gasolio, agevolazioni su Imu e una lista di altri sgravi. Gli interessi degli agricoltori sul Mercosur riguardavano riso, pollo e zucchero. Non si sono accontentati, hanno avuto piu' soldi e non e' bastato.

L'industria soffre, la facciamo saltare?".

Un accenno, infine, sui rischi di un nuovo scontro commerciale tra Usa e Ue per la Groenlandia. "Chi mette i dazi - dice Orsini - non ha mai ragione. La battaglia di tariffe e contro-tariffe non porta da nessuna parte, soprattutto per un Paese esportatore come il nostro. Oggi - aggiunge - l'Italia ha un saldo positivo verso gli Stati Uniti di circa 39 miliardi, la Francia di 2,83 miliardi. Non mi interessa seguire Emmanuel Macron nella sua battaglia. Noi siamo per l'Unione, ovviamente solidali con la Danimarca, ma non si puo' combattere una guerra che passi dalle barriere commerciali. Questa Unione europea sgangherata va ripensata subito. E' giusto fare un negoziato che sia negli interessi della Danimarca, della Nato, ma nessuno deve alzare troppo l'asticella: bisogna disinnescare gli animi", conclude Orsini.

