Mercosur: Orsini, per Italia vale 14 mld, spero Governo porti avanti istanze

Auspicio che si trovino giuste compensazioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rho, 17 dic - Sull'accordo Ue-Mercosur "speriamo che si trovino le giuste compensazioni per gli agricoltori. In Europa abbiamo bisogno di avere un'industria forte, un'agricoltura forte, il Mercosur ha un valore di 14 miliardi per il nostro Paese". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine della Conferenza nazionale dell'Export e dell'internazionalizzazione delle imprese, in corso a Fiera Milano a Rho nell'ambito della Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori. "Noi ci aspettiamo, sappiamo e ci auguriamo che il Governo italiano porti avanti le istanze per il Mercosur, trovate le compensazioni che e' giusto che ci siano", ha detto Orsini, sottolineando che un accordo e' importante anche nel contesto dei dazi imposti dall'amministrazione americana. "Oltre al Mercosur penso anche all'India. Il lavoro che facciamo con gli ambasciatori e' quotidiano, stiamo portando le nostre imprese in giro per il mondo, le missioni che facciamo sono fondamentali", ha detto il numero uno degli industriali.

