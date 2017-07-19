Dati
            Notizie Radiocor

            Mercosur: Orsini, fondamentale, non e' sostituzione Usa ma dobbiamo conquistare nuovi mercati

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 03 set - "Il mondo e' cambiato, dobbiamo rendercene conto, la geopolitica e' cambiata e noi dobbiamo essere anche bravi nel riuscire a conquistare nuovi mercati. Mi auguro che si sia aperto definitivamente il capitolo Mercosur, che per noi e' fondamentale, e' un mercato da 700 milioni di persone". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine della 12esima edizione di Farete, promossa e organizzata da Confindustria Emilia a BolognaFiere. "E' ovvio che non sara' la sostituzione degli Stati Uniti, ma quello che dobbiamo fare noi come Europa e come Italia e' portare i nostri prodotti nel mondo. L'unico modo per farlo e' avere degli accordi e speriamo che questi vengano fatti", ha aggiunto.

            Ars

            (RADIOCOR) 03-09-25 13:07:08 (0331) 5 NNNN

              


