Mercosur: oggi firma trattato con Ue in Paraguay, i due blocchi sono 30% Pil globale

E contano piu' di 700 milioni di consumatori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - E' attesa oggi (alle 16 ora italiana), in Paraguay, la firma dell'accordo commerciale tra l'Ue e i Paesi sudamericani del Mercosur. Il trattato creera' una delle piu' grandi aree di libero scambio al mondo, dopo oltre 25 anni di negoziati e nonostante le preoccupazioni del mondo agricolo in molti Paesi europei.

Insieme, i due blocchi rappresentano il 30% del Pil mondiale e contano piu' di 700 milioni di consumatori.

La Commissione europea negozia questo accordo dal 1999 con i membri fondatori del Mercosur (Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay). A Bruxelles, una maggioranza di Stati europei ha recentemente sostenuto il trattato, nonostante l'opposizione di diversi Paesi, tra cui la Francia.

La firma dell'accordo avverra' ad Asuncio'n, la capitale del Paraguay, che esercita la presidenza di turno del blocco sudamericano, di cui fa parte anche la Bolivia. Eliminando una larga parte dei dazi doganali, l'accordo favorisce le esportazioni europee di automobili, macchinari, vini e formaggi. In senso opposto, facilita l'ingresso in Europa di carne bovina, pollame, zucchero, riso, miele e soia sudamericani, con quote di prodotti esenti da dazi che allarmano i settori interessati.

red-dim.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 17-01-26 13:54:19 (0306)FOOD,EURO 5 NNNN