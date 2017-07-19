Mercosur: ministro Esteri Argentina, accordo sara' firmato il 17 gennaio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 gen - Il blocco Mercosur firmera' il suo accordo commerciale con l'Unione Europea, a lungo rinviato, il 17 gennaio. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri argentino Pablo Quirno in un comunicato. 'Dopo oltre 30 anni di negoziati, il 17 gennaio firmeremo in Paraguay un accordo storico e molto ambizioso tra i due blocchi', ha scritto. Oggi gli Stati membri dell'Unione Europea hanno infatti confermato che la grande maggioranza sostiene un accordo di libero scambio con il blocco sudamericano Mercosur.

