Mercosur: Marcegaglia, fare in modo che vada in esecuzione subito

'Facciamo in modo che il Mercosur vada in esecuzione immediatamente, anche se abbiamo fatto delle stupidaggini enormi anche in Italia'.

E' l'appello lanciato da Emma Marcegaglia, presidente e ad di Marcegaglia Holding e past president di Confindustria, nel corso dell'evento "Valori: piu' liberta', piu' crescita" organizzato da Forza Italia. 'Cerchiamo di essere seri, andiamo avanti, per favore facciamo andare in esecuzione il Mercosur subito', ha aggiunto rivolgendosi in particolare ai leader politici presenti in sala. 'Andiamo avanti a fare accordi commerciali con altri pezzi di mondo, dove possiamo avere grandi opportunita' come aziende e per reperimento materie prime', ha concluso.

