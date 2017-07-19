Mercosur: Macron annuncia che la Francia votera' contro accordo con Ue -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 gen - Macron ha comunque sottolineato che 'la Francia e' favorevole al commercio internazionale, ma l'accordo Ue-Mercosur e' un accordo di un'altra epoca, negoziato da troppo tempo su basi ormai obsolete'. Per il presidente, 'se la diversificazione commerciale e' necessaria, il guadagno economico dell'accordo Ue-Mercosur sara' limitato per la crescita francese ed europea (+0,05% sul Pil dell'Ue entro il 2040 secondo la Commissione)' e 'non giustifica l'esposizione di filiere agricole sensibili ed essenziali per la nostra sovranita' alimentare'.

Macron ha tuttavia salutato i 'progressi' ottenuti con Bruxelles. Tra questi, 'una clausola di salvaguardia specifica', una sorta di 'freno di emergenza' sulle importazioni agricole dei paesi latinoamericani del Mercosur in caso di destabilizzazione del mercato in Europa, ma anche 'misure di reciprocita' sulle condizioni di produzione' e 'controlli' rafforzati. 'Molti di questi progressi devono ancora essere finalizzati, la Francia vi provvedera'' ha affermato il capo dello Stato. Macron ha inoltre accolto con favore altri 'importanti impegni della Commissione europea' sull'ammontare del futuro bilancio della politica agricola comune (Pac) e sui prezzi dei fertilizzanti.

La decisione della Francia si aggiunge all'opposizione di Irlanda, Polonia e Ungheria. Tuttavia, il rifiuto non dovrebbe comunque impedire alla Commissione europea di ottenere il via libera da una maggioranza degli Stati membri durante la votazione a maggioranza qualificata di venerdi' a Bruxelles.

bla-red

