Mercosur: Lula, Ue dia prova coraggio per arrivare a firma accordo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 dic - Dopo il rinvio della firma dell'accordo di libero scambio con il Mercosur, l'Unione europea dovrebbe "dare prova di coraggio" perche' si possa arrivare a sottoscrivere l'intesa. Lo ha detto il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, sottolineando che "senza la volonta' politica e il coraggio dei leader, non sara' possibile concludere un negoziato che si trascina da 26 anni'. Parlando in apertura del vertice del Mercosur a Foz do Iguacu, in Brasile, ha detto che, in attesa che la situazione si sblocchi, i Paesi del Mercosur "continueranno a collaborare con altri partner". La firma dell'accordo con l'Ue e' stata rimandata a gennaio, dopo la frenata di Italia e Francia, che chiedono piu' garanzie per il settore agricolo.

Ars

(RADIOCOR) 20-12-25 15:49:45 (0362) 5 NNNN