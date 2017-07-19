Mercosur: Lega, bene blocco ratifica di Parlamento Ue, Commissione si fermi
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - "Il Parlamento Europeo, col voto della Lega, blocca la ratifica del Mercosur. Ora la Corte di Giustizia sara' chiamata a valutare la compatibilita' col diritto comunitario e sara' possibile intervenire per portare avanti, cosi' come abbiamo sempre sostenuto, delle garanzie a tutela della nostra produzione".
Cosi' il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, responsabile del dipartimento Agricoltura del partito.
"Invitiamo da subito la Commissione a fermarsi e a non applicare provvisoriamente l'intesa" aggiunge in una nota. "I nostri agricoltori potrebbero essere messi a rischio se si incomincia a importare riso, carne e altri prodotti senza le dovute garanzie di reciprocita'. Ci vuole anche massima trasparenza in etichetta e controlli adeguati a garanzia del consumatore. In altre parole, mettere nero su bianco maggiori tutele per la nostra produzione".
com-nep.
