Mercosur: Hansen, Ue pronta ad azioni legali se Argentina violera' accordo su Igp

Baires collabora a valutazione ricadute intesa Trump-Milei (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mar - 'La Commissione Ue garantira' che le disposizioni specifiche relative alle Igp siano effettivamente applicate e non esitera' a intraprendere azioni legali. Sta inoltre valutando tutte le implicazioni del recente accordo Usa-Argentina per gli interessi commerciali della Ue, in cooperazione costruttiva con le autorita' argentine'. Cosi' il commissario Ue all'Agricoltura, Christophe Hansen, in merito alla 'compatibilita' giuridica' tra gli impegni assunti dall'Argentina nell'ambito dell'accordo con gli Usa e gli obblighi di tutela delle indicazioni geografiche previsti dall'accordo Ue-Mercosur. Rispondendo alla interrogazione dell'euro-parlamentare Stefano Bonaccini, Hansen ha aggiunto che 'l'applicazione tempestiva dell'accordo Ue-Mercosur rappresenta la migliore e unica polizza di assicurazione contro l'abuso delle Igp europee in Argentina e nel Mercosur in generale: se la Ue ritiene che l'Argentina non rispetti tali obblighi, potra' ricorrere al meccanismo di risoluzione delle controversie'.

sma.

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