Mercosur: Hansen, Ue pronta ad azioni legali se Argentina violera' accordo su Igp -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mar - Il caso e' scoppiato lo scorso febbraio quando, a pochi giorni dalla chiusura del Mercosur, il presidente Usa Trump e l'omologo argentino Milei hanno siglato una intesa commerciale che - veicolando l'impegno di Buenos Aires ad affrontare le criticita' evidenziate nel '2025 Special 301 Report' statunitense, relativo alla protezione della proprieta' intellettuale - sancisce la tutela di una serie di false Igp made in Italy prodotte in Usa. Si tratta, nello specifico, di 39 denominazioni di formaggio e di undici prodotti a base di carne definite 'comuni', tra cui Ig europee leader come Parmigiano Reggiano (Parmesan), Grana Padano, Asiago, Fontina, Gorgonzola, Brie, Feta. Questo nonostante l'accordo Ue-Mercosur, di cui l'Argentina e' parte firmataria, contenga un capitolo specifico per la protezione di 347 indicazioni geografiche della Ue. L'incompatibilita' dei due accordi ha fatto scattare l'allarme: si e' parlato di 'italian sounding legalizzato'. Da qui l'interrogazione di Bonaccini. 'In caso di conflitto normativo - - si chiede l'europarlamentare - quale dei due accordi prevarrebbe? E soprattutto: quali azioni intende intraprendere per garantire che l'Argentina e tutti i paesi membri del Mercosur rispettino pienamente gli impegni presi per la protezione delle indicazioni geografiche europee, come negoziato e previsto dall'accordo? sma.

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