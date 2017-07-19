Mercosur: Dompe', e' accordo ottimo, usare tutte le leve a disposizione

Nessuno puo' competere oggi con Usa e Cina (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 feb - Il Mercosur 'e' ottimo come ce ne sono molti di accordi internazionali che vanno seguiti, nessun Paese puo' competere con l'attrattivita' che hanno gli Stati Uniti e nessun Paese riesce a mettere a terra, a livello strategico, quello che sta facendo la Cina". Lo ha detto il presidente di Comitato Leonardo Sergio Dompe', a margine del Forum sull'Intelligenza Artificiale di Comitato Leonardo e Assolombarda, in corso a Milano. "Noi dobbiamo essere molto chiari e sapere che dobbiamo utilizzare tutte le leve a nostra disposizione senza pensare che solo con queste risolviamo i nostri problemi', ha continuato Dompe'.

Mar-

(RADIOCOR) 11-02-26 10:42:15 (0250) 5 NNNN