Mercosur: Costa, governi decidano su base fatti, quota bovini pari a 1,6% produzione Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 lug - Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa alla riunione del Parlamento Ue a Strasburgo ha difeso apertamente l'accordo con il Mercosur contestato dalla Francia e anche criticato in Italia. Costa ha indicato che la Ue deve concentrarsi sui benefici a lungo termine per l'Europa degli accordi con le diverse aree del mondo e con i paesi, strategia necessaria essendo un partner 'credibile, prevedibile e affidabile di cui il multilateralismo ha bisogno'. Quanto alle decisioni nazionali sui trattati commerciali concordati dalla Ue 'i responsabili politici dovrebbero decidere sulla base dei fatti, non delle percezioni'. Nel caso del Mercosur 'la quota di carne bovina prevista dall'accordo con il Mercosur rappresenta l'1,6% della produzione totale europea di carne bovina. Questa quota rappresenta anche meno della meta' delle nostre attuali importazioni dal Mercosur. Questo non potra' distruggere l'agricoltura europea. Se vogliamo esportare i nostri standard sociali e ambientali, il modo per farlo e' attraverso accordi commerciali. Perche' i dazi non diffondono gli standard. Gli accordi commerciali si'. Questo e' il messaggio che l'Europa dovrebbe inviare al mondo: mentre altri alzano barriere, noi costruiamo ponti'. Implicito il riferimento agli Stati Uniti.

Aps

(RADIOCOR) 09-07-25 12:22:55 (0318)FOOD,EURO 5 NNNN