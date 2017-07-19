Mercosur: Costa, con accordo benefici a imprese e consumatori

Cosi' Ue plasma economia mondiale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 gen - "Accolgo con favore la decisione presa oggi dal Consiglio di approvare l'accordo Ue-Mercosur", che e' "positivo per l'Europa". Lo ha scritto in un post su X il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. "Apporta benefici concreti ai consumatori e alle imprese europee", ha proseguito. Inoltre, "e' importante per la sovranita' e l'autonomia strategica dell'Ue" che in questo modo "sta plasmando l'economia globale". Rafforza poi "i diritti dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e le garanzie per gli agricoltori europei e "dimostra che le partnership commerciali basate su regole sono vantaggiose per tutte le parti". Oggi, ha concluso Costa, "e' una buona giornata per l'Europa e per i nostri partner del Mercosur".

Cog.

