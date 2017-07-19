Mercosur: Cia manifesta a Strasburgo il 20 gennaio, servono dovute garanzie

Fini: 'Accetteremo solo alle nostre condizioni' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - 'Nell'accordo Ue-Mercosur non ci sono ancora le dovute garanzie a tutela di agricoltori e cittadini, europei e italiani. Per questo manifesteremo, con una numerosa delegazione di agricoltori, il 20 gennaio a Strasburgo'. A ricordarlo, alla firma di von der Leyen in Paraguay, e' il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, che precisa in una nota: 'Accetteremo solo alle nostre condizioni'.

Per Cia, come gia' sottolineato, la soglia di salvaguardia scesa dall'8% al 5% e' stata un segnale lieve e piuttosto parziale, che riguarda solo l'avvio delle indagini, ma non fa scattare, in automatico, la clausola.

'E questo e', comunque, solo un aspetto di tutta la partita -continua Fini-. Ribadiamo che vogliamo, nero su bianco, il rispetto del principio di reciprocita': stessi standard produttivi, sanitari e ambientali che noi agricoltori garantiamo da sempre in Europa. Pretendiamo controlli serrati su tutte le merci in arrivo dal Sud America, insieme a clausole di salvaguardia realmente rapide ed efficaci.

Perche' solo a parita' di regole e di condizioni non c'e' concorrenza sleale. Lo dobbiamo ai nostri produttori, che ogni giorno lavorano con responsabilita' e sacrificio. Lo dobbiamo, soprattutto, ai consumatori, che hanno diritto a cibo sano, sicuro e trasparente. Queste le rivendicazioni di Cia, pronte ad animare la protesta a Strasburgo e che -conclude Fini- il Parlamento europeo non potra' permettersi di ignorare'.

Cia - conclude la nota - sara' in prima linea, insieme al Copa-Cogeca, per difendere l'agricoltura europea, gia' travolta da una crisi senza fine e impegnata nell'ardua battaglia sulla Pac, e per assicurare al Made in Italy, e alla sua qualita', i giusti presupposti in tutti gli scambi commerciali internazionali.

