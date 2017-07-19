Dati
            Mercosur: Centinaio (Lega), finalmente si capira' chi non e' d'accordo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 gen - "La prossima settimana il Parlamento europeo votera' per due volte sul Mercosur: una mozione di sfiducia a Von der Leyen presentato dal gruppo dei Patrioti, di cui fa parte la Lega, e un'altra mozione trasversale per chiedere di sospendere l'applicazione del Trattato fino alla pronuncia della Corte di giustizia Ue.

            Finalmente i partiti e i singoli parlamentari dovranno venire allo scoperto e si capira' chi difende l'agricoltura italiana ed europea e chi la vuole rovinare. Per la Lega non ci sono dubbi, siamo e resteremo contro questo accordo e contro questa sciagurata Commissione'. Lo scrive sui social il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio.

