Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Mercosur: Cattaneo, grande bacino di opportunita' per le aziende Italia

            Enel ha investito 40 miliardi dal 2010 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 ott - "Il Mercosur puo' essere un bacino di ulteriori opportunita' economiche per il nostro Paese". Lo ha sottolineato il ceo di Enel, Flavio Cattaneo, nel suo intervento al Forum di economia del nuovo mondo a Napoli. "Oggi in America Latina c'e' un nucleo importante di imprese nazionali, che hanno anche reti commerciali e possono essere valorizzate a livello di Sistema Paese. Su questo Confindustria e le altre associazioni di settore dovrebbero mettere attenzione. Ci sono straordinarie potenzialita'" ha detto per poi focalizzarsi sull'attivita' di Enel nell'area. "In America Latina - ha detto - abbiamo investito circa 40 miliardi di euro dal 2010. La nostra presenza in Brasile, Argentina e Cile ha favorito anche la crescita di altre aziende italiane, con contratti per 250 milioni di euro, numero che possiamo far crescere ulteriormente anche attivando ulteriori sinergie".

            fon

            (RADIOCOR) 24-10-25 13:08:57 (0422)ENE 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Enel 8,431 -1,07 13.55.40 8,41 8,518 8,509


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.