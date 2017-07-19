Mercosur: Cattaneo, grande bacino di opportunita' per le aziende Italia

Enel ha investito 40 miliardi dal 2010 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 ott - "Il Mercosur puo' essere un bacino di ulteriori opportunita' economiche per il nostro Paese". Lo ha sottolineato il ceo di Enel, Flavio Cattaneo, nel suo intervento al Forum di economia del nuovo mondo a Napoli. "Oggi in America Latina c'e' un nucleo importante di imprese nazionali, che hanno anche reti commerciali e possono essere valorizzate a livello di Sistema Paese. Su questo Confindustria e le altre associazioni di settore dovrebbero mettere attenzione. Ci sono straordinarie potenzialita'" ha detto per poi focalizzarsi sull'attivita' di Enel nell'area. "In America Latina - ha detto - abbiamo investito circa 40 miliardi di euro dal 2010. La nostra presenza in Brasile, Argentina e Cile ha favorito anche la crescita di altre aziende italiane, con contratti per 250 milioni di euro, numero che possiamo far crescere ulteriormente anche attivando ulteriori sinergie".

