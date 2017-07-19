Mercosur: Boccia (Pd), destra non caserma ma nemmeno seria maggioranza governo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 gen - "La Lega ha appena affermato che non dara' il suo si' al Mercosur, l'accordo commerciale a cui ha dato il suo ok il Governo italiano. Oggi Giorgia Meloni ha affermato che il Governo e' compatto e la sua maggioranza non e' una caserma. Concordiamo sul fatto che non sia una caserma, visto il caos che vi regna. Ma certamente non e' nemmeno una seria maggioranza di governo, visto che la Lega, ancora una volta, prende le distanze dalle scelte di FdI e FI'. Cosi' il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, in una nota.

