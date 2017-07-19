Mercosur: agricoltori manifestano a Milano con trattori in strada

Coldiretti prevede manifestazioni dal 20 gennaio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 gen - Diverse centinaia di agricoltori italiani hanno manifestato a Milano contro l'accordo commerciale Ue-Mercosur, creando problemi alla circolazione con i trattori. Il governo italiano ha svolto un ruolo chiave nella validazione del trattato. In particolare circa un centinaio di trattori hanno riversato paglia e latte davanti al Consiglio regionale della Lombardia, di fronte alla stazione Centrale di Milano.

'Chiediamo al governo italiano di non firmare', l'accordo.

'L'Italia e la Francia hanno avuto il merito di bloccarlo finora, continuiamo cosi'', ha dichiarato Gianni Fabris, portavoce del Coordinamento degli agricoltori e dei pescatori, una delle piccole organizzazioni all'origine della manifestazione. Intanto Coldiretti prevede manifestazioni contro il Mercosur nel nord Italia a partire dal 20 gennaio.

