Merck: scienze della vita, investimento da 440 milioni in Irlanda

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 mag - Merck investira' in due grandi progetti di scienze della vita nell'arco di cinque anni. Lo annuncia la stessa azienda leader nel campo della scienza e della tecnologia, spiegando di star espandendo le proprie capacita' di produzione di membrane e filtrazioni in Irlanda. La societa' investira' circa 440 milioni per aumentare la capacita' di produzione di membrane a Carrigtwohill e per costruire un nuovo stabilimento di produzione a Blarney Business Park, entrambi a Cork, in Irlanda. L'investimento, che e' il piu' grande in un unico sito mai realizzato per il settore delle attivita' di Merck Life Science, creera' oltre 370 posti di lavoro a tempo indeterminato entro la fine del 2027. 'Questa espansione di 440 milioni del nostro sito di Cork, insieme ad altri importanti investimenti in tutto il mondo, aumentera' ulteriormente il valore che Merck puo' offrire ai clienti durante lo sviluppo e la produzione dei loro medicinali specializzati, vaccini e strumenti diagnostici', ha affermato Bele'n Garijo, presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Merck.

