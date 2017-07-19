Mercer Index: sistema pensionistico Italia al 37esimo posto su 52 e terzultimo in Europa

La 17ma edizione dello studio del business di Marsh McLennan (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 ott - I sistemi pensionistici di Paesi Bassi, Islanda e Danimarca si confermano ai vertici della classifica globale del Mercer Cfa Institute Global Pension Index (Mcgpi) con il rating massimo, seguiti da Singapore e Israele. L'Italia invece si colloca al 37esimo posto su 52 Paesi, seguita da Cina e Giappone, e resta terzultima in Europa, davanti solo ad Austria e Turchia. E' quanto emerge dalla diciassettesima edizione dello studio annuale Mcgpi pubblicato da Mercer, business di Marsh McLennan, insieme a Cfa Institute. Nel dettaglio, il punteggio complessivo del nostro Paese sale da 55,4 nel 2024 a 57 nel 2025, grazie a un miglioramento in tutti e tre gli indici analizzati - adeguatezza, sostenibilita' e integrita'.

Resta tuttavia al di sotto della media europea (69) e globale (64). In particolare, nell'ambito dell'adeguatezza (media europea 75), l'indice italiano e' passato da 68,2 a 69,4, grazie al lieve aumento degli asset investiti nei fondi pensionistici e del tasso di risparmio netto delle famiglie.

Sul piano della sostenibilita' (media europea 54,7), l'indice e' salito da 25,1 a 27,9, pur mantenendo l'Italia al penultimo posto in Europa e nel mondo, davanti solo all'Austria. L'aumento e' riconducibile alle stime di medio-lungo periodo relativamente alla spesa pubblica per le pensioni e alla crescita economica. Il debito pubblico elevato, il basso tasso di crescita, il progressivo invecchiamento della popolazione e il livello di adesione alla previdenza complementare ancora basso rappresentano pero' ancora delle difficolta'. Infine, l'indice di integrita' - che valuta governance, regolamentazione e trasparenza dei sistemi pensionistici - ha raggiunto nel 2025 i 77,8 punti a fronte dei 77,2 del 2024 (media europea 80,5).

Si conferma il parametro piu' alto per l'Italia, sostenuto dalla solidita' del capitale detenuto dai fondi privati.

