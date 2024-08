Mercatone Uno: Cassazione, confermata condanna per amministratore Shernon Holding

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 ago - Confermata dalla Cassazione la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta preferenziale a carico di Rigoni Valdero amministratore della Shernon Holding che avrebbe dovuto salvare dal crac il Mercatone Uno. I giudici di legittimita' hanno respinto il ricorso presentato dall'imputato con la sentenza n. 32061 depositata oggi. I magistrati hanno sottolineato come 'i consistenti pagamenti a favore dell'imputato siano intervenuti in un momento in cui il dissesto della societa' ammontava a ben 90 milioni di euro, di cui 26 verso creditori privilegiati'. Non solo 'l'ultimo pagamento percepito risaliva a data successiva all'ammissione al concordato preventivo'. I giudici hanno quindi precisato che la Corte territoriale ha basato l'affermazione di responsabilita' non sulla proporzione del compenso rispetto al lavoro svolto ma sulla 'lesione della par conditio creditorum arrecata dall'amministratore, che, in quanto tale, non poteva ritenersi svincolato dall'obbligo di tutela degli interessi sociali nei confronti dei terzi'.

Npa

