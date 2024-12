Mercato elettrico: Segugio.it, 2024 chiude con prezzi in crescita-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 dic - Per il settore dell'energia elettrica, in dettaglio secondo la nuova indagine dell'Osservatorio tariffe di Segugio.it, si registra un'importante inversione di tendenza del Pun. Nel primo quadrimestre 2024 si e' registrato un calo del 40% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tuttavia, nel corso dell'anno, il prezzo all'ingrosso e' aumentato del 32% se confrontiamo novembre con gennaio 2024. Negli ultimi mesi, inoltre, assistiamo al ritorno prepotente delle offerte a prezzo bloccato che, a novembre 2024, risultano piu' convenienti del -24% rispetto alle tariffe indicizzate.

Questo ovviamente basando le proiezioni delle offerte variabili sui prezzi previsionali, cosiddetti forward. Per il gas, lo scenario che si evince dall'analisi del prezzo all'ingrosso (Psv), e' simile. Il Psv medio del primo quadrimestre 2024 e' -44% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tuttavia, negli ultimi mesi il valore dell'indice e' aumentato. Il confronto tra novembre 2024 e gennaio, infatti, vede un aumento del Psv del +46%. Come per la luce, inoltre, le offerte a prezzo fisso sono tornate piu' convenienti delle offerte a prezzo variabile del -10%. L'indagine dell'Osservatorio mette in evidenza un'ulteriore tendenza del mercato: nel confronto tra il 2021 e il 2024 si registra un netto aumento della quota fissa mensile delle forniture che rappresenta, di fatto, un canone. Incremento del +24% per la luce e del +48% per il gas.

