Mercato elettrico: Segugio.it, 2024 chiude con prezzi in crescita

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 dic - Il 2024 si chiude con prezzi in crescita e con le tariffe bloccate piu' convenienti di quelle indicizzate. Il prezzo all'ingrosso di luce e gas infatti torna a crescere nella seconda meta' del 2024, riducendo l'effetto del calo registrato a inizio anno.

Tornano le tariffe a prezzo bloccato che, a novembre 2024, risultano essere piu' convenienti rispetto a quelle a prezzo indicizzato, registrando -24% sulla luce e -10% sul gas. E' quanto emerge dalla nuova indagine dell'Osservatorio tariffe di Segugio.it che mette in evidenza l'evoluzione del Pun, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica, e del Psv, il prezzo all'ingrosso del gas, nel corso degli ultimi 12 mesi.

Questi due indici governano tutti i prezzi che, a cascata, i fornitori applicano ai consumatori finali. Inoltre, Segugio.it analizza l'evoluzione della quota fissa, un canone a prescindere dal consumo, parte integrante delle tariffe luce e gas. La quota fissa mensile di commercializzazione, si evidenzia nello studio, continua a crescere: rispetto al 2021 si registra un aumento del +24% per la luce e del +48% per il gas. Paolo Benazzi, Managing Director per il mercato Utilities&Banking di Segugio.it: "La crisi energetica del 2022 ha inflazionato le cosiddette quote fisse di commercializzazione. Si tratta di canoni che il consumatore corrisponde per l'offerta di energia e di gas, a prescindere dai consumi. Parliamo di importi in media di 9 euro al mese per punto di fornitura (dai 7/8 euro ai 12/14 euro), e questo considerando le migliori tariffe. Nel 2021, questi stessi importi erano in media di circa 7 euro al mese".

Ann

(RADIOCOR) 26-12-24 13:03:46 (0095)ENE 5 NNNN