Mercati: trimestrali big tech Usa e Fed in focus in settimana in arrivo -2

Occhi anche su inflazione e Pil in Usa e Area Euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 lug - La settimana in arrivo sara' pero' anche ricca di dati macroeconomici sia Oltreoceano sia nel Vecchio Continente. Guardando agli Stati Uniti, giovedi' l'attenzione sara' alta sull'inflazione Pce di luglio, l'indicatore preferito dalla Fed per valutare l'andamento dei prezzi. Visto che la maggior parte delle componenti sono note, rileva Mps, le attese sono per un calo dell'headline su base mensile (-0,1%) che porterebbe l'inflazione annuale al 3,6% dal 4,1% di giugno. La cruciale misura core dovrebbe poi vedere un calo al 3,3% anno su anno dal 3,4% di giugno. Sempre giovedi' sara' resa noto negli Usa il dato preliminare sul Pil del secondo trimestre. La crescita, in base alle stime di Mps, dovrebbe rimanere sopra il 2% (trimestre su trimestre annualizzato), con un consensus al 2,3% dal 2,1% dei primi tre mesi dell'anno. Spostando la lente sull'Europa, per l'Area Euro gli esperti si attendono che i numeri sul Pil del secondo trimestre in arrivo giovedi' mostrino un moderato avanzamento trimestrale (0,2%), dopo la crescita piatta dei primi tre mesi dell'anno (rivista da un calo dello 0,2%). In termini annuali, secondo le stime, si dovrebbe arrivare a uno 0,6% dallo 0,5% del primo trimestre.

I riflettori saranno poi puntati sull'inflazione nell'Area Euro di luglio, con Spagna e Germania che pubblicheranno i dati giovedi', mentre Italia e Francia venerdi', poco prima della release dei numeri per l'intera area. Le attese sono per un incremento dello 0,1% sul mese, con l'headline al 2,9% dal 2,8% di giugno. La misura core e' vista stabile al 2,4%.

"Data l'estrema volatilita' dei prezzi dei carburanti e del gas - avverte pero' Mps - la probabilita' di sorprese e' piuttosto elevata".

Cog

(RADIOCOR) 25-07-26 12:18:05 (0203) 5 NNNN