Mercati: Srb, preparare quadro gestione crisi da entita' non bancarie e criptovalute

Laboureix, stabilita' non inizia e finisce con le banche (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 ott - 'La stabilita' finanziaria non inizia e finisce con le banche, dobbiamo anticipare i nuovi rischi che le banche potrebbero affrontare, emergono nuovi attori e, con loro, nuovi rischi e oggi molta attenzione e' rivolta ai nuovi entranti che entrano direttamente o indirettamente nel settore bancario.

Dalle esposizioni delle banche verso istituzioni finanziarie non bancarie allo sviluppo del mondo delle criptovalute, sta diventando sempre piu' urgente chiedersi: e' giunto il momento di iniziare a esplorare un quadro di gestione delle crisi per un maggior numero di istituti finanziari non bancari?'. L'interrogativo - espresso in forma retorica - e' stato posto dal responsabile del Single resolution board Dominique Laboureix alla conferenza in corso a Bruxelles che ha sottolineato come negli ultimi anni, il perimetro della risoluzione si sia ampliato fino a includere le compagnie assicurative e le controparti centrali pero' 'gran parte del settore degli istituti finanziari non bancari ne rimane ancora esclusa. Alcune delle piu' grandi istituzioni finanziarie non bancarie sono ormai cosi' grandi e interconnesse - e molte svolgono funzioni simili a quelle bancarie o intrattengono rapporti commerciali con le banche - che sono gia' diventate, o stanno per diventare, troppo grandi per fallire'. Per Laboureix 'il costo dell'inazione sarebbe significativo, prima o poi, uno di questi attori fallira', con conseguenze disastrose per la stabilita' finanziaria. Dobbiamo essere pronti per quando arrivera' quel momento'.

