Mercati: Savona, affrontare ostacoli, nodo e' assetto normativo con AI

'Ho letto che Governo si sta interessando del problema...' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 mar - 'Il futuro per ciascuno di noi, come per le istituzioni, va creato e non affidato al caso o tacitamente subito. Per operare sui mercati finanziari occorre, percio', disporre di una visione di come essi evolveranno e avere il coraggio di persistere nell'affrontare gli ostacoli che si frapporranno all'adattamento necessario delle norme e dei comportamenti pratici'. Cosi' il presidente della Consob, Paolo Savona, intervenendo a un convegno all'Universita' Bocconi, a Milano, in occasione del cinquantesimo anniversario della nascita dell'Autorita' di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari in Italia. 'Tuttavia - prosegue Savona - mi sembra che le decisioni si prefiggano di inglobare nel vecchio assetto normativo la scienza dei dati (o, se preferite, l'Intelligenza artificiale e la contabilita' decentrata), invece di fare il contrario, ossia inglobare il vecchio sistema nella scienza dei dati'.

Da questo punto di vista, conclude, 'ho letto che il Governo si sta interessando del problema, ma desidero sottolineare che esso non e' una materia monetaria, che trovi soluzione senza la considerazione esplicita dei problemi finanziari sollevati, sui quali da tempo attiro l'attenzione'.

Enr-

(RADIOCOR) 14-03-25 09:35:51 (0209) 5 NNNN