Mercati privati: State Street, il retail guidera' oltre il 50% dei flussi entro il 2027

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - Il retail guidera' oltre il 50% dei flussi nei mercati privati entro il 2027. E' quanto emerge dal nuovo report globale sul settore dei mercati privati, intitolato 'The New Private Markets Advantage' di State Street Corporation, un focus sul settore dei mercati privati, che ha coinvolto circa 500 investitori istituzionali tra gestori tradizionali, operatori dei mercati privati e asset owner in Nord America, Europa (Italia inclusa), Medio Oriente e Asia-Pacifico.

Secondo lo studio gli investitori istituzionali prevedono un significativo aumento delle allocazioni retail verso i mercati privati nei prossimi due anni, con gli investitori individuali che sono destinati a diventare la principale fonte di raccolta in questo segmento. Infatti, in dettaglio, la maggior parte degli intervistati (56%) ritiene che entro 1-2 anni almeno la meta' dei flussi verso i mercati privati derivera' da veicoli semi-liquidi, strutturati in stile retail e rivolti a investitori individuali. In particolare, secondo lo studio, l'integrazione dell'IA e' fondamentale per il successo operativo delle istituzioni nei mercati privati.

Con l'aumento della domanda di asset privati, le istituzioni infatti riconoscono sempre piu' il valore dell'intelligenza artificiale generativa (Generative AI) e dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per migliorare le proprie operazioni nei mercati privati. Se nella rilevazione dell'anno scorso solo il 58% degli intervistati affermava di riconoscere l'utilita' di queste tecnologie, oggi l'83% sta pianificando casi d'uso per generare dati analizzabili a partire da informazioni non strutturate relative ai mercati privati. Il 69% prevede un aumento degli investimenti in tecnologia. Chris Rowland, responsabile Custody, Digital e Fund Services Product, ha dichiarato: 'Crediamo che la liquidita' di portafoglio inizi dalla liquidita' dei dati, chi sara' in prima linea in questa innovazione otterra' un vantaggio competitivo significativo'.

Ann

