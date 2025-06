Mercati privati: State Street, il retail guidera' oltre il 50% dei flussi entro il 2027 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - L'innovazione di prodotto nel segmento dei fondi semi-liquidi e' indicata in dettaglio dallo studio di State Street come il principale fattore abilitante di questa 'rivoluzione retail': il 44% degli intervistati la identifica come la leva piu' efficace per democratizzare l'accesso ai mercati privati.

Esempi recenti includono il lancio di fondi pionieristici come gli Etf su asset privati e innovazioni normative come l'Ltaf nel Regno Unito o l'Eltif 2.0 nell'Unione Europea.

Interessante notare che in Nord America solo il 37% ha citato l'innovazione come driver principale, mentre il 44% ha indicato come prioritario l'abbassamento delle soglie minime di accesso (patrimonio o reddito). Piu' di due intervistati su cinque (22%) considerano i veicoli retail come il principale canale di raccolta per i mercati privati, in netto aumento rispetto al 14% dello scorso anno. La domanda crescente da parte degli investitori individuali gioca un ruolo chiave, ma anche il calo delle aspettative di raccolta da parte degli investitori istituzionali contribuisce al trend: solo il 39% prevede ora che i flussi principali arriveranno da fonti tradizionali, rispetto al 51% dell'anno scorso. Riguardo all'Italia Denis Dollaku, Country head per l'Italia di State Street, spiega che i risultati del report riflettono una maggiore presa di coscienza da parte degli investitori italiani verso il ruolo strategico dei mercati privati all'interno di un portafoglio ben diversificato. 'Il passaggio verso prodotti dedicati al segmento retail e veicoli semi-liquidi e' meno marcato da noi rispetto ad altri Paesi, ma osserviamo comunque un'apertura in tal senso, con il 30% degli intervistati italiani che prevede che meta' del fundraising proverra' in futuro da questa tipologia di capitale', chiarisce. Il private credit, in particolare, sta guadagnando spazio nelle strategie tricolori come leva per la diversificazione. Parallelamente, prosegue Dollaku, si sta assistendo a una riallocazione del capitale verso mercati sviluppati, con un'attenzione specifica all'Europa: il 93% degli investitori italiani considera infatti la regione come mercato chiave per le opportunita' di investimento. 'A supporto di queste dinamiche, l'adozione dell'intelligenza artificiale generativa, in grado di migliorare l'efficienza operativa, la trasparenza e la qualita' dei dati, si sta affermando come un acceleratore chiave per l'accesso ai mercati privati'.

